Bozzolo e Rivarolo, la musica protagonista dell’estate nel segno della qualità

Bozzolo e Rivarolo Mantovano si confermano protagonisti dell’estate del territorio, grazie a due manifestazioni che, pur diverse per impostazione e contenuti, condividono la capacità di richiamare un pubblico numeroso e di valorizzare la cultura musicale. Non è un caso che entrambe le realtà facciano parte dell’Unione “Terra dei Gonzaga”, impegnata nella promozione di iniziative di qualità.

Da una parte il CantaBozzolo, organizzato dall’associazione Amici del Cuore, dall’altra il Premio Kramer, promosso dalla Fondazione Sanguanini con il supporto degli Amici del Jazz. Due appuntamenti che stanno colmando quel vuoto di grandi eventi estivi che fino a pochi anni fa molti cittadini lamentavano.

L’ultima edizione del CantaBozzolo ha raggiunto un livello particolarmente elevato, grazie alle esibizioni di numerosi giovani talenti che hanno reso difficile il lavoro della giuria. A conquistare il primo posto è stata Aurora Foti, residente a Paola, in provincia di Cosenza, giunta dalla Calabria per partecipare al concorso. Un successo che testimonia la crescente notorietà della manifestazione ben oltre i confini lombardi. Il sindaco del suo Comune, appresa la notizia della vittoria, ha voluto organizzarle una festa di benvenuto.

Il festival bozzolese ha inoltre lanciato un significativo messaggio di pace con l’iniziativa della “Via della Pace”, culminata nell’esibizione di una cantante ucraina e di una russa che, al termine della performance, si sono abbracciate e hanno scambiato mazzi di fiori con i colori delle rispettive bandiere nazionali.

A Rivarolo Mantovano, invece, sono stati gli Amici del Jazz a portare in piazza Finzi due serate dedicate alla grande musica, con il contributo di Regione Lombardia e la collaborazione dell’associazione Terre d’Acqua. Venerdì e sabato scorsi il pubblico ha gremito il centro storico per rendere omaggio a figure indimenticabili come Gorni Kramer ed Emilio Soana, entrambi originari di Rivarolo, oltre a Franco Cerri e Marilyn Monroe, che quest’anno avrebbero compiuto cento anni. Un viaggio musicale capace di far rivivere artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia.

Bozzolo e Rivarolo, dunque, dimostrano come la musica, nelle sue diverse espressioni, possa diventare un efficace strumento di aggregazione, cultura e promozione del territorio, contribuendo a rendere viva e attrattiva l’estate del comprensorio.

Ros Pis

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