Vbc, ecco il calendario della nuova serie A2: “Novembre mese tosto”

La Lega volley femminile ha ufficializzato il Calendario del Campionato di A2 FINECO 2026-2027 che avrà inizio domenica 4 ottobre e la regular season finisce l’11 aprile, poi via ai playoff. Ritorna il girone unico con 17 partite di andata e altrettante di ritorno: ogni squadra rispetterà due turni di riposo e alla VBC Cremonese il primo è alla quarta di andata, vale a dire domenica 18 ottobre, e naturalmente alla quarta di ritorno, domenica 24 gennaio 2027.

Si comincia appunto il 4 ottobre con una partita forzatamente fuoricasa (il PalaRadi è indisponibile essendovi prevista la manifestazione Mondo Musica), in Puglia ad Altamura, ma già la domenica successiva, l’11 ottobre c’è il debutto tra le mura amiche contro Tenaglia Altino. Il derby con Offanengo è la quinta giornata in terra cremasca, mentre la trasferta più breve, al PalaRaschi di Parma contro il Club Italia, è prevista per l’8 novembre.

Ma sentiamo i commenti al Calendario da parte del coach Davide Baraldi e del presidente VBC Luciano Toscani. “Cominciamo ad entrare nel vivo ed è una bella sensazione – afferma il primo allenatore rosa – Sarà un campionato lungo e difficile, reso ancora più avvincente dalla formula a girone unico in cui ci si incontra tutti. Entrando nel dettaglio del Calendario purtroppo nelle prime cinque giornate i nostri tifosi ci vedranno giocare in casa una sola volta contro Altino, ma siamo sicuri che sapranno farci sentire la loro vicinanza anche in trasferta. A metà novembre avremo un periodo importante con tre trasferte al Sud ma soprattutto andremo due volte in Puglia in 4 giorni. Dovremo essere bravi per organizzarci al meglio e gestire carichi di lavoro e riposi. Sembra un Calendario tosto ma in realtà lo è il Campionato in quanto mette insieme davvero tante squadre attrezzate. Prevarrà chi saprà gestirsi al meglio, lavorando con qualità perché tutti vorranno dare il massimo. E noi ci saremo, convinti di potercela giocare e di voler dare più gioie possibili ai nostri sponsor, alla società e ai nostri tifosi”.

Carico anche il presidente Toscani: “Siamo pronti a riportare il grande volley a Cremona e speriamo di tornare a risvegliare partecipazione ed entusiasmo. Il Calendario ci propone subito una trasferta impegnativa ad Altamura ma già domenica 11 ottobre saremo tra le mura amiche del PalaRadi per ospitare Altino. Sarà una bella prova per noi e per i tifosi, cercheremo di essere tutti pronti. Interessante anche i nuovo derby che si viene a creare con il Club Italia che da quest’anno giocherà nella vicina Parma, dove andremo l’8 novembre: giocare al PalaRaschi che è stato un importante tempio del volley è sempre una grande emozione. Il 26 dicembre mi sarebbe piaciuto giocare in casa davanti ai nostri tifosi che in quella data sono solitamente molto numerosi ma saremo a Costa Volpino, tutto sommato una trasferta vicina che può permetterci di fare Santo Stefano con una gita fuoriporta”.

Una valutazione sul girone unico: “E’ la formula che preferisco e sono sicuro che sarà un Campionato bellissimo. I due gironi e poi i playoff e playout non mi piacevano, così invece ci si confronta con tutti e ogni partita vale”.

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