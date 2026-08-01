Un nuovo laboratorio di falegnameria allo IAL di Viadana col contributo di Fondazione Bam

Uno spazio indispensabile per passare dalla teoria alla pratica e formare, così, decine di nuovi giovani talenti della falegnameria, proprio nel cuore del distretto mantovano del legno.

È grazie al contributo della Fondazione Banca Agricola Mantovana se la sede dell’istituto di formazione professionale dello IAL Lombardia a Viadana può, ora, disporre di un nuovo e attrezzato laboratorio di falegnameria con strumenti professionali.

L’aula è pronta ad accogliere gli studenti della nuova classe prima del corso professionale di “Operatore del legno e Design d’arredo” – in partenza a settembre e per cui le iscrizioni sono aperte – ma anche a supportare la prosecuzione del viaggio dei primi 12 alunni di questo corso unico nella provincia di Mantova, partito nell’anno scolastico 2025-2026.

Il percorso di istruzione e formazione professionale, da intraprendere dopo la terza media, offre sbocchi lavorativi di primo piano. La formazione in aula, infatti, alterna le materie scolastiche tradizionali come italiano, storia, inglese e matematica, alla parte teorica altamente professionalizzante e, soprattutto, a un corposo programma sul campo. All’interno del laboratorio di falegnameria della scuola e durante gli stage in azienda si metteranno, infatti, in pratica le nozioni apprese sull’ideazione, la progettazione, la modellazione e l’assemblaggio di componenti d’arredo e oggetti in legno. Dal rendering alla stampa 3D, dalla progettazione CAD 2D e 3D al taglio, fino a un modulo dedicato al restauro di oggetti e mobili in legno.

Alla realizzazione del laboratorio di falegnameria è stato dedicato uno spazio individuato all’interno della sede dello IAL di Viadana, nel centro del paese, che è stato quindi appositamente rinnovato e adattato. La prima fase del recupero è stata dedicata alla realizzazione del nuovo impianto elettrico. Poi, grazie al contributo della Fondazione Bam, sono stati acquistati e installati i macchinari professionali.

Nell’aula sono presenti tutti i macchinari necessari a fare pratica direttamente sul legno: squadratrice, trapano, sega a nastro, levigatrice e traforo. Gli studenti hanno imparato a utilizzarli in sicurezza e, nel corso del secondo semestre, hanno acquisito sempre più confidenza con gli strumenti di taglio, foratura e sagomatura, riuscendo infine a progettare e realizzare una serie di manufatti e di prototipi, che sono stati esposti in una mostra di fine corso.

Un percorso formativo, quello attivato dallo IAL di Viadana, che va a rispondere a un’esigenza profonda del territorio, quello del “Distretto del Legno” attorno a Sabbioneta, dove operano numerose e importanti aziende specializzate. Proprio dal dialogo con le aziende è emersa la difficoltà crescente nell’intercettare personale qualificato per cui esistono, quindi, ottimi sbocchi lavorativi.

La prima edizione del corso è stata un successo con 12 iscrizioni, tanto che lo IAL di Viadana ha confermato la volontà di far partire una nuova classe prima per il prossimo anno accademico. Il corso professionale è gratuito e si inserisce nei Percorsi di istruzione e formazione dopo la terza media. Per ricevere informazioni si può contattare l’email sede.viadana@ialombardia.it oppure telefonare al numero 0375.833668.

© Riproduzione riservata