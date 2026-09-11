Prescrizioni mediche, cambiano i termini entro cui effettuare le prenotazioni

A partire dal 15 settembre 2026 in Lombardia cambiano i termini di validità delle prescrizioni per la prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con priorità U (Urgente) e B (Breve).

La disposizione regionale stabilisce che le prescrizioni con priorità U saranno valide 10 giorni dalla data di prescrizione, mentre quelle con priorità B saranno valide 30 giorni. La nuova regola non ha valore retroattivo. Per le altre classi di priorità, D (Differibile) e P (Programmata), la validità resta di 180 giorni dalla data di prescrizione.

10 E 30 GIORNI: IL TERMINE RIGUARDA LA PRENOTAZIONE (NON L’EROGAZIONE)

È importante distinguere la validità della prescrizione dal tempo previsto per l’erogazione della prestazione. I 10 giorni per la priorità U e i 30 giorni per la priorità B indicano il tempo massimo che può trascorrere tra la data della prescrizione e la data in cui viene effettuata la prenotazione. Non indicano quindi la data entro cui la visita o l’esame devono essere eseguiti.

IN SINTESI

Per le prescrizioni emesse dal 15 settembre 2026, la validità ai fini della prenotazione varia in base alla classe di priorità indicata.

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Classe di priorità Entro quando prenotare Entro quando effettuare la prestazione U – urgente 10 giorni dalla prescrizione 3 giorni (72 ore), incluso il sabato B – breve 30 giorni dalla prescrizione 10 giorni D – differibile 180 giorni dalla prescrizione 30 giorni per le visite / 60 giorni per gli esami P – programmabile 180 giorni dalla prescrizione 120 giorni

IMPORTANTE

La classe di priorità viene definita dal medico al momento della prescrizione, sulla base della valutazione clinica delle condizioni della persona.

COME PRENOTARE VISITE ED ESAMI

Per prenotare una prestazione sono disponibili i diversi canali del Servizio Sanitario Regionale:

online attraverso PrenotaSalute o il Fascicolo Sanitario Elettronico ;

o il ; tramite le App SALUTILE Prenotazioni e Fascicolo Sanitario ;

e ; telefonando al Contact Center Regionale : 800 638 638 da rete fissa oppure 02 999 599 da rete mobile;

: da rete fissa oppure da rete mobile; gli sportelli CUP delle strutture sanitarie presenti sul territorio regionale;

Per informazioni sulle modalità di prenotazione, sulle classi di priorità e sui tempi di attesa è possibile consultare il portale di Regione Lombardia – Prenotazioni e tempi di attesa.

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