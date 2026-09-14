Vitari lascia la Lega ed entra in Futuro Nazionale: al Pirellone nasce il Gruppo dell’ex Generale

Il consigliere regionale Riccardo Vitari lascia il gruppo della Lega in Consiglio regionale e aderisce al partito del generale Vannacci, Futuro Nazionale, consentendo così la costituzione al Pirellone del Gruppo Futuro Nazionale – Vannacci, insieme a Luca Ferrazzi e Pietro Macconi che già da alcuni mesi erano usciti dai rispettivi gruppi di provenienza, entrando nel Misto.

L’annuncio verrà dato domani a margine della seduta del Consiglio Regionale lombardo e vedrà la partecipazione, in collegamento, del Generale Roberto Vannacci, Presidente di Futuro Nazionale.

Si rafforza dunque in Lombardia il progetto politico di Futuro Nazionale consolidando la presenza del movimento nelle istituzioni e dando ulteriore impulso al percorso di radicamento nei territori, di organizzazione e di costruzione di una presenza politica sempre più strutturata e capillare.

Nel corso della conferenza saranno illustrate le ragioni dell’adesione e le prospettive del nuovo Gruppo consiliare, nonché le linee che guideranno l’attività politica e istituzionale di Futuro Nazionale – Vannacci in Lombardia.

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