Cristiano Beltrami alla guida del Consorzio Casalasco Servizi Sociali

Cristiano Beltrami è il nuovo direttore del Consorzio Casalasco Servizi Sociali (CONCASS). L’incarico gli è stato conferito dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 52 del 17 settembre. Succede a Cristina Cozzini, che ha diretto il consorzio dall’anno 2020.

Beltrami è assistente sociale, iscritto all’Ordine dal 2002. Ha una laurea in Filosofia all’Università Cattolica di Milano, un diploma universitario in Servizio sociale all’Università Cattolica di Brescia e un master di secondo livello in Diritto delle migrazioni e cooperazione internazionale all’Università di Bergamo, conseguito con 110/110.

Dal 1997 al 2005 ha coordinato, per Caritas Italiana e per la Delegazione Caritas Lombarda, gli interventi umanitari nelle emergenze e nelle ricostruzioni: il terremoto in Umbria e Marche, l’alluvione di Sarno, il Kosovo del dopoguerra, lo tsunami in India e Sri Lanka. Dal 2005 all’aprile 2025 ha lavorato nelle cooperative sociali “Servizi per l’Accoglienza” e “Carità e Lavoro” di Cremona, con responsabilità di direzione e di coordinamento.

Sotto la sua guida sono state gestite comunità educative per minori, una comunità per madri con figli in recupero dalle dipendenze, una comunità alloggio per persone con HIV/AIDS, un centro di accoglienza per donne vittime di violenza e centri di accoglienza per richiedenti asilo. Dal 2012 al 2014 è stato giudice onorario al Tribunale per i minorenni di Brescia. Dal 2015 al 2017 ha lavorato come assistente sociale esperto presso l’Ufficio di esecuzione penale esterna di Mantova.

Per assumere il nuovo incarico Beltrami si è dimesso da consigliere comunale di Cremona, dove sedeva all’opposizione, per incompatibilità. «Diamo il benvenuto a Cristiano», dichiara il presidente del CONCASS, Rosario Canino. «Porta un’esperienza costruita sul campo, nell’accoglienza, nella tutela dei minori e nel lavoro con le istituzioni. Ha lasciato il consiglio comunale per dedicarsi pienamente al consorzio. Questo dice molto della serietà con cui affronta l’incarico. Da parte mia ci sarà la massima collaborazione.»

«Voglio ringraziare di cuore Cristina Cozzini, In questi anni ha guidato il consorzio con competenza e dedizione. Cristiano parte da un lavoro solido, costruito da lei giorno dopo giorno. A Cristina va la mia gratitudine personale e quella di tutto il Consiglio di amministrazione.» Come primo atto, Beltrami incontrerà i sindaci dei Comuni del consorzio, per ascoltare esigenze e criticità di ciascun territorio.

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