Il 4 novembre di cento anni fa, giungeva a Roma un treno che trasportava una bara con la salma di un soldato sconosciuto. Era partito dalla stazione di Aquileia, in Friuli-Venezia Giulia.

Il Milite Ignoto veniva tumulato nell’Altare della Patria, dove si trova tuttora, sorvegliato, giorno e notte, da un picchetto di guardie d’onore. Quel soldato senza nome rappresenta idealmente i militari italiani caduti o dispersi di tutte le guerre.

Nella guerra ‘15-’18 furono tanti i figli di Piadena, Vho e Drizzona impegnati in prima linea; erano ragazzi e giovani uomini che provenivano dai nostri tranquilli paesi e che furono spediti a combattere nell’inferno del fronte. 158 di loro morirono per la Patria. Tanti di loro non fecero mai ritorno e sono sepolti in terre lontane, ormai dimenticati: sono i nostri Militi Ignoti.

Piadena Drizzona aderisce alle celebrazioni del centenario della traslazione del Milite Ignoto ufficialmente aperte il 2 giugno dal Presidente della Repubblica e, come tanti altri comuni italiani, ha accolto la proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valore Militare d’Italia di conferire al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria.

Nell’adunanza dello scorso 7 maggio, il Consiglio Comunale ne ha deliberato il conferimento; la firma della pergamena avrà luogo nel corso di una pubblica cerimonia che si terrà sabato 26 giugno, in piazza Garibaldi, alle ore 12. Presenziare alla cerimonia significherà onorare il Milite Ignoto e rendere omaggio a chi per la Patria ha pagato il prezzo della vita ma ha assicurato a noi i valori di Libertà, di Pace e di Legalità che sono oggi sanciti dalla nostra Costituzione.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata