Ha ripreso alla grande, dopo lo stop forzato legato al Covid, il Karate Bushido del Maestro Alfonso Ventura. Alla ripresa degli allenamenti in settembre, il gruppo è pure riuscito ad aumentare di numero, con altri 25 nuovi iscritti tra bimbi e adulti. Da allora di bambini e adulti ne soino arrivati altri. Gli allenamenti sono ripresi a pieno ritmo, tanto che il 27 febbraio scorso una parte degli atleti ha partecipato al 1° trofeo Lombardia e Memorial Amedeo Bassani. Ottima è stata l’organizzazione, in entrambi i casi, del Comitato Provinciale CSEN Monza Brianza in collaborazione con L’Associazione SKA Gorgonzola. La competizione tra atleti si è svolta all’interno della bellissima struttura Seven Infinity. 7 atleti del Karate Bushido di Casalmaggiore, accompagnati dall’Allenatore Pluricampionessa Laura De Frenza, con i genitori collaboratori Andrea Di Pinto e Raffaele De Bernardo hanno partecipato alla competizione. Dopo le varie performance gli atleti nerogialli hanno ottenuto eccellenti risultati. Elenchiamo in ordine di età: El Rhaziani Omar cat. Fanciulli nel Kata 1° class;. Ajvazovski Eldin Esordienti kata 1° class; Scrivani Viola Ragazzi kata 1° class, Percorso 2° class.; Martelli Ida esordienti kata 2° class; Di Pinto Sofia ragazzi kata 3° class; Oneda Alice esordienti kata 3° class. Per finire al suo primo debutto nella specialità Kumite il bravissimo De Bernardo Bruno esordienti 3°Class. già in precedenza con molte vittorie nel Kata. In questa Occasione il M° Ventura non ha potuto accompagnare gli atleti, in quanto Convocato dal Comitato Reg. FIJLKAM quale Commissario per gli esami di cinture nere 1° 2° e 3° dan svoltosi a Rovato (BS). In occasione dell’8 marzo (festa della Donna) L’Ass.ne Karate Bushido apre le porte a tutte le donne che vogliono partecipare ad un allenamento gratuito, presso la palestra Marconi Via Marconi 38 Casalmaggiore con inizio alle ore 20,00. Per inscrizioni: Palestra Marconi a Casalmaggiore Via Marconi 38 – Lunedì , Giovedì 18,00 – 19,20 piccoli dai 4 ai 11 anni – Martedì 20,00 21,30 dai 11 in su

Venerdi 20,30 – 22,00 dai 11 anni in su – PALESTRA SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DI RIVAROLO DEL RE – Mercoledì e Venerdi 17,00 – 18,00 dai 4 anni 11 anni.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata