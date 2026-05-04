In Baslenga i campionati italiani di prove multiple

Un’investitura che premia il grande lavoro svolto dall’Atletica Interflumina è Più Pomì e che valorizzerà, di riflesso, Casalmaggiore e l’intero territorio. Infatti, l’impianto sportivo Paolo Corna sarà sede, nel weekend di sabato 17 e domenica 18 ottobre, di eventi sportivi di primo piano. Nello specifico, si tratta dei Campionati individuali e per Regioni Cadetti/e di prove multiple e del Campionato italiano di società di prove multiple Allievi/e.

Un riconoscimento rilevante per il movimento lombardo e per tutto il territorio, che conferma la volontà del Comitato regionale Fidal Lombardia di riportare e consolidare in regione manifestazioni nazionali di alto profilo, offrendo ad atleti, tecnici e società occasioni di confronto qualificato e, al tempo stesso, più sostenibili anche sotto il profilo logistico ed economico.

A rendere ancora più significativa la due giorni sarà anche una novità: a Casalmaggiore esordirà il tricolore per Regioni Cadetti/e dedicato a pentathlon femminile ed esathlon maschile, che per la prima volta avranno una manifestazione specifica.

“Accogliamo questa assegnazione con grande soddisfazione e con piena consapevolezza della responsabilità che comporta. Siamo convinti – spiega il presidente Fidal Lombardia Luca Barzaghi che il Comitato Regionale Lombardia, lavorando in perfetta sintonia con l’Atletica Interflumina è Più Pomì, saprà essere all’altezza di un appuntamento così importante. Desidero ringraziare il presidente Carlo Stassano per aver accettato e condiviso con noi questa avventura, mettendo ancora una volta a disposizione esperienza, passione e capacità organizzativa”.

“La Commissione Tecnica della Fidal nazionale – dichiara Stassano, presidente dell’Interflumina – grazie alla proposta avanzata con grande fiducia e spirito di leale collaborazione da Fidal Lombardia nei nostri confronti, ci ha scelti per ospitare due eventi di rilevanza nazionale, che coinvolgeranno tutte le regioni italiane.

L’esponente dell’Interflumina prosegue rimarcando le potenzialità, in prospettiva, portate in dote dalla manifestazione a livello di comprensorio: “Un risultato importante per il nostro territorio — la Pianura Padana — che, con Cremona candidata a Capitale della Cultura (e del Turismo) 2029, segna l’avvio di un percorso virtuoso all’insegna di attrattività, accoglienza e inclusione, nel quale lo sport, e in particolare l’atletica leggera, potrà rappresentare un vero motore di sviluppo e protagonismo per le nuove generazioni.

Da subito – anticipa Stassano – ci metteremo all’opera consapevoli delle responsabilità che la gestione di eventi così significativi comporta. La cosa, ovviamente, non ci spaventa, avendo in oltre 50 anni di storia organizzato e vissuto anche eventi internazionali”.

La manifestazione rappresenterà un momento particolarmente significativo anche per il settore giovanile e per le prove multiple, discipline che richiedono competenza, programmazione e una forte collaborazione tra società, tecnici, giudici, volontari e strutture territoriali.

© Riproduzione riservata