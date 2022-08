Prima di iniziare il campionato le formazioni di calcio del comprensorio Oglio Po potranno allenarsi con la Coppa, a vari livello. Non tutte si sono iscritte (dalla Prima in giù si può anche rinunciare), ma ecco cosa hanno stabilito i sorteggi.

In Promozione l’Asola se la vedrà contro il San Lazzaro (27 agosto in trasferta) e il Borgosatollo (30 agosto in casa). Nel triangolare passa soltanto la prima classificata al secondo turno.

Il Comitato Regionale Emiliano ha comunicato gli accoppiamenti del 1° turno in gara unica di Coppa Emilia e come nella scorsa stagione ma stavolta a campi invertiti ci sarà il derby Casalese-Viadana. La partita si disputerà domenica 4 settembre alle ore 15:30. Qui la formula è diversa (partita secca, appunto) e così in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, come accaduto proprio un anno fa, si andrà direttamente alla battuta dei calci di rigore per vedere chi tra le due contendenti accederà ai 32esimi di finale in programma mercoledì 21 settembre.

In Seconda categoria la Cannetese e il Pomponesco sono inserite nel girone 45 con Ceresarese e Soave. Anche qui, essendo tornati in Lombardia, si disputano gironi all’italiana che promuovono soltanto la prima classificata. Questo il calendario: Pomponesco-Cannetese (8 settembre), Cannetese-Ceresarese e Soave-Pomponesco (29 settembre), Pomponesco-Ceresarese e Soave-Cannetese (13 ottobre).

Il Psg è invece nel girone 46 con Castello Ostiano, Pescarolo e Pieve 010 (pure qui passa soltanto la prima classificata). Questo il calendario: Pieve 010-Psg (8 settembre), Psg-Pescarolo (29 settembre), Castello Ostiano-Psg (13 ottobre).

In Terza categoria Rapid Olimpia e Tre Ponti Solarolo sono inserite nel girone 23 con Polisportiva Primavera e Sospirese. Passa sempre e soltanto la prima classificata. Questo il calendario: Primavera-Rapid Olimpia e Sospirese-Tre Ponti (8 settembre), Rapid Olimpia-Sospirese e Tre Ponti-Primavera (11 settembre), Rapid Olimpia-Tre Ponti (29 settembre).

