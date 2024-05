I giorni a cavallo delle festività del 25 aprile e del 1° maggio confermano Sabbioneta quale meta di turismo culturale nazionale e internazionale. Considerati gli accessi ai monumenti e i numeri delle attività del settore horeca (hotellerie-restaurant-café), sono 10mila le presenze stimate nell’arco di 10 giorni. La maggior parte dei visitatori arriva da Lombardia e regioni limitrofe, ma un po’ tutt’Italia e anche l’estero figurano tra le zone di provenienza.

Il Sindaco Marco Pasquali commenta, entusiasta: “Nuove attività commerciali, tanti giovani al lavoro, bar e ristoranti pieni. Questo è quel ‘mercato della cultura’ che tanto può far bene ai piccoli borghi e che tanto sta facendo bene a Sabbioneta. Basta passeggiare per le vie della nostra città per accorgersi quotidianamente della differenza rispetto a pochi anni fa”.

Concorre al risultato la prima mostra d’arte internazionale firmata da Fondazione Sabbioneta Heritage e inaugurata venerdì 26 aprile. A poco più di una settimana dall’apertura al pubblico, sono 5000 gli ingressi conteggiati per “Belle Haleine”, la personale dell’artista Georg Baselitz, allestita in Galleria degli Antichi a Palazzo Giardino. L’esposizione propone 26 imponenti e provocatorie opere di Baselitz, figura di spicco nel mondo dell’arte contemporanea internazionale.

“La forza della nuova proposta culturale supera il maltempo facendo segnare numeri importanti anche in una stagione segnata dal fattore meteorologico. La soddisfazione che mi è stata espressa in questi giorni dagli esercenti locali e il miglior modo per testare l’andamento del periodo che notoriamente è fra i più importanti nell’anno per Sabbioneta. L’interesse dei media al contempo per l’evento in programma a Palazzo Giardino dimostra che siano sulla strada giusta per arrivare a una rinnovata modalità di promozione del territorio e delle sue bellezze”, chiosa soddisfatto il Presidente della Fondazione Gianni Fava. Gli fa eco Ezio Zani, Direttore della Fondazione che esprime piena soddisfazione “tanto per l’afflusso fatto registrare fin dai primi momenti dalla mostra, quanto per i giudizi positivi che la stessa sta ottenendo”.

“Belle Haleine” resterà ora visitabile fino a domenica 24 novembre 2024. Il lunedì dalle 10 alle 13, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, il sabato, la domenica e nei festivi con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (consigliabile la prenotazione tramite App VisitSabbioneta – Info: T. 0375 52039).

