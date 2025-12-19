Regione Lombardia si impegna a finanziare l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale dell’Oglio Po Chiese, inserendo risorse già nella prossima programmazione regionale e superando uno stallo in essere da tempo: è stato infatti approvato oggi, venerdì 19 dicembre, dal Consiglio regionale l’ordine del giorno al Bilancio di previsione, frutto di un accordo condiviso tra maggioranza e opposizione.

“L’approvazione dell’ordine del giorno è un fatto positivo e importante – dichiara Matteo Piloni, consigliere regionale del Partito Democratico, che da tempo si sta occupando del tema e che ha presentato il documento – L’impegno ora è assunto formalmente: Regione Lombardia si impegna a finanziare l’AQST e a inserire risorse già all’interno della prossima programmazione”.

“Probabilmente non saranno risorse risolutive, in grado di coprire l’intero Accordo Quadro – prosegue Piloni – ma potranno essere risorse che cominciano a dare risposte concrete a un territorio che le merita e che le sta aspettando da tempo”.

Secondo Piloni, “questo passaggio consente finalmente di sbloccare una situazione di stallo che si era purtroppo creata, dopo un lungo lavoro di progettazione condivisa con Comuni, Province, GAL e soggetti territoriali. Ora è fondamentale dare seguito agli impegni assunti e trasformarli in atti concreti. L’approvazione di un atto condiviso tra maggioranza e opposizione – aggiunge – dimostra che quando si parla di sviluppo territoriale e di risposte alle aree interne, il Consiglio regionale può lavorare nell’interesse dei territori, superando le divisioni politiche”.

Soddisfazione da parte di Riccardo Vitari, consigliere regionale della Lega: “Un risultato concreto, frutto di un lavoro condiviso che pone le basi per rispondere alla esigenze del casalasco e alle scelte dei Sindaci. Ancora una volta Regione Lombardia si dimostra attenta al territorio e confido che la giunta destini al più presto le risorse previste nella programmazione, con l’auspicio che gli obiettivi dell’accordo vengano portati tutti a compimento. Il mio impegno andrà in questa direzione” conclude Vitari.

