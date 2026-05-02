Comunali, sostegno di Azione Mantova a Lidia Culpo

Comunali: Lidia Culpo, candidata sindaco per Viadana Domani e Pd, incassa l’endorsement di Azione Mantova. Il sostegno arriva dal segretario provinciale Gabriele Brigoni, che spiega come si tratti di scelta frutto “di una valutazione concreta e libera da condizionamenti ideologici”.

Per Azione, Culpo “rappresenta il profilo di amministratrice che Azione riconosce come proprio, quello di chi governa guardando ai risultati e alle persone, non alle appartenenze”.

Nel proprio endorsement, Brigoni richiama l’esperienza amministrativa della candidata: “ Negli anni in cui ha ricoperto la carica di assessore al Welfare del Comune di Viadana, Culpo ha dimostrato capacità di visione e rigore gestionale che raramente si trovano riuniti nella stessa persona. La costituzione del Consorzio Servizi alla Persona, la gestione della Casa Albergo senza oneri per il bilancio comunale, e soprattutto il modello di presa in carico per le dimissioni ospedaliere — adottato poi come riferimento dalla Regione Lombardia — sono realizzazioni concrete, misurabili, che parlano da sole”.

L’identikit dell’amministratore ideale, secondo l’esponente di Azione, comprende anche “il pragmatismo, inteso come attitudine a cercare soluzioni efficaci senza il filtro dei pregiudizi ideologici, e l’empatia verso i propri concittadini, che in Lidia Culpo non è retorica elettorale ma tratto riconoscibile di chi ha dedicato anni della propria vita al servizio del territorio”.

Culpo, accogliendo con soddisfazione il sostegno espresso da Brignoni e dal movimento che rappresenta, rilancia sui temi amministrativi: “Amministrare non significa chiudersi in ufficio, ma ascoltare il territorio e avere la capacità di trasformare intuizioni concrete in modelli di eccellenza, con una sostenibilità che non gravi sulle tasche dei cittadini. In dieci anni di servizio abbiamo dimostrato che è possibile innovare il welfare e la sanità locale, creando reti solide e servizi, come quello per le dimissioni ospedaliere, diventati poi un modello per l’intera Regione. Oggi, con un gruppo straordinario e con il prezioso supporto di Azione, vogliamo fare un passo in più: rimettere la persona al centro di ogni scelta per garantire a ogni famiglia una comunità più moderna, efficiente e solidale”.

In vista del voto, l’appello finale: “Chiedo a tutti i cittadini un voto utile per cambiare Viadana e far tornare la competenza al governo della città. È questa l’esperienza che guarda avanti”.

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