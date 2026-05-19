Regione Lombardia: sostegno ai Consorzi di bonifica del territorio

Venerdì 15 maggio a San Matteo delle Chiaviche si è svolto un incontro presso l’Ecomuseo con gli interventi del direttore Gianpietro Lazzari e del Presidente Mauro Begatti del Consorzio di Bonifica Navarolo. I relatori hanno illustrato le attività svolte a favore del territorio finalizzate alla regimazione delle acque in funzione soprattutto delle attività agricole oltre che della sicurezza idraulica del territorio.

Inoltre, hanno evidenziato le criticità dovute all’esplosione dei costi energetici derivate dall’instabilità geopolitica.

In tal senso è intervenuto l’assessore regionale agli “Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica” Massimo Sertori dichiarando la più ampia disponibilità di Regione Lombardia a sostenere le attività dei Consorzi di bonifica per la loro importante funzione a supporto delle imprese agricole e delle relative eccellenze produttive uniche al mondo.

Dopo l’incontro si è svolta una visita guidata presso gli impianti di San Matteo. All’incontro hanno partecipato anche Mara Azzi (candidata sindaco a Viadana), Alex Cerioli (vicepresidente del Consorzio Navarolo), il consigliere regionale Alessandra Cappellari e Carlo Avigni (assessore attività produttive).

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