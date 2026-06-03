Target Turismo apre le porte di Villa Fadigati e del Palazzo Abbaziale nel weekend

Sabato 6 e domenica 7 giugno doppio imperdibile appuntamento in territorio casalasco per ammirare due importanti dimore storiche legate a doppio filo con la storia casalasca e di Casalmaggiore in particolare: sarà possibile infatti entrare e scoprire Villa Fadigati La Bastia a Martignana di Po e il Complesso Abbaziale di Casalmaggiore, due residenze storiche di straordinario fascino, aperte eccezionalmente al pubblico per visite guidate a cura del circuito Dimore Storiche

Cremonesi di Target Turismo. Un’occasione preziosa per scoprire ambienti autentici, ancora intatti, lontani dai circuiti turistici tradizionali e capaci di raccontare il volto più affascinante della storia di un territorio.

VILLA FADIGATI LA BASTIA

Nel pomeriggio di sabato 6 giugno nel verde della campagna casalasca, a pochissimi minuti da Casalmaggiore, Villa Fadigati La Bastia aprirà eccezionalmente le proprie porte per una visita dal fascino raro. Da oltre 230 anni la villa appartiene alla nobile famiglia Fadigati, che ancora oggi la abita e la custodisce con cura, conservandone intatte atmosfere, arredi e memoria storica. Una dimora che non è un museo, ma una casa viva, dove il passato continua a respirare negli ambienti e nelle storie tramandate di generazione in generazione.

Tra sale decorate, scorci suggestivi e ambienti ricchi di fascino, i visitatori potranno scoprire una delle più interessanti ville castellate del territorio casalasco, legata a figure che hanno attraversato la storia locale e nazionale: protagonisti del Risorgimento, collezionisti, mecenati e uomini impegnati nella vita politica e sociale del territorio. Il percorso guidato si svilupperà tra il piano terra, il piano nobile e l’oratorio privato della villa, da cui si godono vedute di straordinaria bellezza sulla campagna di Martignana di Po.

IL PALAZZO ABBAZIALE DI CASALMAGGIORE

A Casalmaggiore invece apertura domenicale il 7 giugno del magnifico Palazzo Abbaziale, uno dei luoghi simbolo della storia religiosa e civile della città. Dopo un importante e accurato intervento di restauro, il complesso ha ritrovato lo splendore del suo periodo più prestigioso, il Settecento, quando Casalmaggiore viveva una stagione di grande vitalità culturale ed economica sulle rive del Po. Le visite guidate accompagneranno il pubblico attraverso i suggestivi ambienti del piano nobile, per secoli residenza degli Abati, dove lo sfarzo decorativo e la ricchezza degli interni raccontano il ruolo centrale del potere ecclesiastico nella vita cittadina.

Ad arricchire ulteriormente il percorso sarà il prezioso ciclo pittorico settecentesco della chiesa del vecchio Ospedale opera di Marcantonio Ghislina, recentemente recuperate e riportate all’antico splendore grazie agli ultimi restauri. Inoltre il viaggio nella storia spirituale del Casalasco proseguirà anche nel vicino Duomo di Santo Stefano, con l’apertura straordinaria delle sacrestie, della zona presbiteriale e di uno scorcio unico dell’interno della torre campanaria, spazi normalmente non accessibili al pubblico e capaci di svelare dettagli conosciuti della grande macchina del potere religioso locale.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Informazioni e calendario completo sono disponibili presso l’Infopoint di Piazza del Comune a Cremona oppure sul sito di Target Turismo. Le visite guidate partiranno in due turni, alle ore 15.00 e alle 16.30. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Target Turismo al numero 379 1165691 oppure scrivere all’indirizzo e-mail prenotazioni@targetturismo.com. I biglietti possono essere acquistati anche online sul portale shop.targetturismo.com.

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