Volleyball Cremonese, documentazione ok: ufficiale la partecipazione alla A2

Come previsto la VBC Cremonese ha ottenuto l’ok da parte della Commissione Ammissione ai Campionati di Lega Volley femminile e pertanto sarà una delle 17 squadre che dal 4 otteobre disputeranno il Campionato di Serie A2 targato FINECO.

Tutte le Società di Serie A1 e A2 hanno superato la verifica da parte della Commissione, guidata dal presidente Roberto Gainelli.

Questa la lista del campionato di A2 femminile Fineco:

Akademia Sant’Anna (ME)

Altino Volley (CH)

Black Angels Perugia Volley (PG)

Clai Imola Volley (BO)

Dragons Volleyball Offanengo (CR) richiedente titolo da Volley Offanengo

Futura Volley Giovani (VA)

Leonessa Volley Altamura (BA)

Marsala Volley (TP)

Olio Pantaleo Volley Fasano (BR)

Pallavolo Pinerolo (TO)

Pallavolo Vallecamonica Sebino (BG)

Roma Volley Club (RM) richiedente titolo da Roma Volley

Trentino Volley (TN)

Volleyball Cremonese

Volley Fratte (PD) (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari)

Volley Melendugno (LE)

Club Italia.

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