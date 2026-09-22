Lenti (Fadoi Puglia): “One Health non è solo medicina, ogni fattore incide sulla salute”

(Adnkronos) – “One Health non è solamente medicina, ma comprende l’ambiente, la prevenzione e ogni fattore che incide sulla salute. Il tema è unico: dalla prevenzione all’ecosostenibilità”. Lo ha detto Salvatore Lenti, presidente della Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti Puglia, intervenendo al Levante Fadoi Forum ‘Dalla prevenzione alla sostenibilità della salute’, in corso a Bari. Il Forum, organizzato da Fadoi Puglia in collaborazione con la Regione Puglia e la Nuova Fiera del Levante, mette al centro il rapporto tra prevenzione, sostenibilità e salute, secondo la prospettiva One Health.

“Durante la giornata – continua – noi e le istituzioni ci confrontiamo sia dal punto di vista politico sia da quello scientifico. Si tratta di un confronto tra tutti i direttori sanitari delle nostre aziende sanitarie, nel quale saranno presentati progetti di prevenzione sostenibili”. Saranno inoltre approfonditi 3 progetti dedicati “all’alimentazione, all’ambiente e alla prevenzione del rischio cardiovascolare”.

Il percorso proseguirà anche oltre il Forum. “Alla fine di questa giornata lanceremo e consegneremo alla città di Bari un decalogo – chiarisce Lenti – che vorremmo accompagnasse il cammino di questa nostra avventura, iniziata l’anno scorso in maniera sperimentale e che quest’anno ha conosciuto un nuovo sviluppo con la creazione del One Health Village” e 3 direttrici – “l’ambiente, l’ecosostenibilità e l’educazione sanitaria, fondamentale fin dalle scuole – oltre ad alcuni progetti dedicati alla salute respiratoria. È giusto che tutti ci uniamo per stare meglio, ma anche per tutelare il sociale, il posto di lavoro: non dimentichiamo che la povertà fa ammalare. Dobbiamo essere veramente uniti – conclude Lenti – tutti insieme affinché ci sia un equilibrio di salute”.