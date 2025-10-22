C’è uno spazio fisico, l’oratorio di Bozzolo, e c’è uno spazio di apertura, comunicazione e contaminazione che vede i ragazzi bozzolesi protagonisti. Un lavoro sinergico promosso con la regia dell’Azienda Speciale Consortile Oglio Po e realizzato con il contributo determinante di Fondazione Monte di Lombardia e di altri interlocutori di riferimento quali il Comune e la Parrocchia.

Il risultato è un podcast per dare risalto a idee, esperienze e punti di vista. Nelle prime due puntate i ragazzi hanno raccontato esperienze che li riguardano da vicino. Al centro dei primi appuntamenti del podcast, uno speciale sull’esame di maturità, con un momento di confronto tra chi lo ha già vissuto e chi si prepara ad affrontarlo. Nello studio di Bozzolo si è parlato anche di lavoro di squadra, concetto declinato sul campo dai giovani protagonisti dell’iniziativa, che hanno rivissuto le rispettive esperienze in qualità di animatori al grest estivo.

Terminati i montaggi, le puntate si potranno ascoltare online. Ad accompagnare gli speaker nel percorso per concretizzare il progetto, sono intervenuti Alessandra Mariotti, giornalista e presidente di Micromacchina – Comunicare la società APS; Stefano Delvò, art-educatore di FormattArt APS; e infine Andrea Cartapati, educatore del Comune di Bozzolo. “La redazione bozzolese – concludono i fautori dell’apprezzata iniziativa – è oggi una realtà viva e partecipata”.

Lorenzo Costa

