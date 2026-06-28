Pomponesco, a Palazzo Cantoni domenica nasce la nuova sede Auser

Domenica 28 alle ore 10.30 presso Palazzo Cantoni in via Cantoni 37 a Pomponesco si terrà l’inaugurazione della nuova sede AUSER in condivisione con Sindacato Pensionati CGIL.

I locali sono di CNCA Lombardia concessi in comodato d’uso gratuito. Palazzo Cantoni già ospita Il Centro Socio Educativo per persone con disabilità e dieci appartamenti per Housing Sociale gestiti da Centro Sociale Papa Giovanni XXIII.

Questa iniziativa ha l’obiettivo non solo di essere un momento importante di apertura e dialogo con il territorio locale ma anche luogo di aggregazione delle realtà del territorio. A seguire l’associazione Amici del Po organizza il pranzo comune nel bosco. I volontari si occuperanno dell’allestimento della iniziativa e di tutto quanto riguarda la preparazione dei cibi: saranno presenti il Sindaco e il parroco insieme alle rappresentanze delle sigle citate.

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